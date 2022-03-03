Erzurum 3. sırada yer aldı

Erzurum, TÜBİTAK'ın düzenlediği hem Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması hem de Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvurularında bölgede 1, Türkiye'de ise 3. olarak büyük bir başarıya imza attı.

53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Türkiye geneli 25 bin 095 başvurudan 1796'sı Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan yapıldı. Erzurum'dan bu yarışmaya 2019'da 598, 2020'de 606, 2021'de 1088, 2022'de ise 1796 başvuru oldu. Böylelikle Erzurum proje başvuru sayısını bir önceki yıla göre yüzde 61 artırmış oldu.

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması; Türkiye geneli 12 bölgede gerçekleştirilen ve lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenleniyor.

Öte yandan, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Türkiye geneli 23 bin 968 başvurudan 1110'u Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan yapıldı. Erzurum'dan bu yarışmaya 2018'de 86, 2019'da 96, 2020'de 688, 2021'de 660, 2022'de ise 1110 başvuru oldu. Böylelikle Erzurum proje başvuru sayısını bir önceki yıla göre yüzde 68 artırmış oldu.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Bu sürece emek veren öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize, ilçe yöneticilerimize, ARGE birimimize ve en önemlisi sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Gönülden tebrik ediyorum. Hedefimiz eğitimde her alanda ilk 10'da olabilmek. Bu yarışmaların temel amacı, gençlerimizi düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın Bölge Finali 14-17 Mart 2022 tarihleri arasında Erzurum'da, Türkiye Final Yarışmaları ise 23-26 Mayıs 2022 tarihleri arasında TÜBİTAK tarafından belirlenen ilde yapılacağı TÜBİTAK tarafından ilan edildi. TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın ise Bölge Finali 28-31 Mart 2022 tarihleri arasında Erzurum'da, Türkiye Final Yarışmaları ise 06-10 Haziran 2022 tarihleri arasında TÜBİTAK tarafından belirlenen ilde düzenleneceği belirtildi.