Erzurum 6 ayda 87 marka üretti

Erzurum'da haziran ayında 11, yılın ilk 6 ayında 87 marka başvurusu kaydedildi. Ocak ayında 15, şubat ayında 16, mart ayında 15, nisanda 15, mayıs ayında 15, haziran ayında 11 marka başvurusunun gerçekleştiği Erzurum'un bölge başvuru payı yüzde 13,24 ülke başvuru payı ise yüzde 0,16 olarak belirlendi

Haziran Ayı Bölgesel Dağılım

TÜRKPATENT verileri kaydında, DOSİAD Araştırma Merkezince gerçekleştirilen analizlere göre; Haziran ayında Erzurum'dan 11, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 15, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 24, Doğu Anadolu Bölgesinden 95, Türkiye'de 6 bin 212 başvuru yapıldı. Erzurum'un haziran ayı bölge başvuru toplamındaki payı yüzde 11,57 oldu.

6 Aylık Dilimde Bölgesel Veriler

DOSİAD Araştırma Merkezince gerçekleştirilen analizlere göre; Ocak - Haziran döneminde Erzurum'dan 87, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 119, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 185, Doğu Anadolu Bölgesinden 657, Türkiye'de 53 bin 645 başvuru gerçekleşti.. Erzurum'un 6 aylık düzeyde bölge başvuru toplamındaki payı yüzde 13,24 oldu.

Bölgelerin Aylık Dağılımı

KUDAKA istatistik Bölgesinde ocakta 19, şubatta 18, martta 24, nisanda 21, mayısta 22, haziran ayında 15; Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde ocakta 26, şubatta 23, martta 37, nisanda 38, mayısta 37, haziranda 24; Doğu Anadolu Bölgesinde ocakta 79, şubatta 96, martta 134, nisanda 115, mayısta 138, haziran ayında ise 95 marka başvurusu gerçekleştirildi.

Haziran Ayı Bölge İlleri Marka Başvuruları

Haziran ayında en yüksek sayıda marka başvurusunun yapıldığı il Malatya oldu. TÜRKPATENT verilerinde, Haziranda Malatya'dan 30, Elazığ'dan 17, Van'dan 13, Erzurum'dan 11, Ağrı ilinden 2, Erzincan'dan 4, Kars'tan 4, Iğdır'dan 3, Bitlis'ten 2, Tunceli'den 3, Hakkari'den 3 marka başvurunun yapıldığı açıklandı.

6 Aylık Bölge İlleri Marka Başvuruları

TÜRKPATENT Haziran ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, bu yılın ilk altı ayında Malatya'dan 167, Elazığ'dan 132, Van'dan 111, Erzurum'dan 87, Ağrı'dan 24, Erzincan'dan 22, Kars ve Iğdır'dan 19, Muş'tan 18, Bingöl'den 17, Bitlis'ten 16, Tunceli'den 12, Hakkari'den 9, Ardahan'dan da 4 marka başvurusu kaydedildi.

Erzurum 46'ıncı Sırada

Erzurum bu yılın ilk altı ayında marka üretim sayısı bakımından 46'ıncı sıra yer aldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Mersin, Denizli, Muğla, Kayseri, Eskişehir, Balıkesir, Sakarya, Hatay, Aydın, Manisa, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Trabzon, Diyarbakır, Çanakkale, Mardin, Malatya, Rize, Afyon, Karaman, Elazığ, Isparta, Kütahya, Ordu, Batman, Bolu, Van, Nevşehir, Düzce, Çorum, Sivas, Aksaray, Edirne, Yalova, Erzurum en fazla marka üretiminin yapıldığı iller oldu.