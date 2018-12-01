Erzurum 7'inci sırada

Erzurum'da bu yılın ocak-ekim döneminde kurulan 195 şirket sermayesinin 37,6 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 7'inci sırada yer aldı. İlin bölge şirket kuruluş sermaye payı yüzde 5.68 olarak kaydedildi.

BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUM

TOBB verilerine göre, şirket kurulum sermayesi toplamı 312 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 61,3 milyon, 521 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 137,1 milyon, bin 785 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 662,3 milyon TL olarak bildirildi. Erzurum'un şirket kurulum sermaye payı KUDAKA Bölgesinde 61,39, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde de yüzde 27,46 oldu.

BÖLGE İLLERİ DAĞILIMI

TOBB verilerinde, 10 aylık ölçütte şirket kurulum sermayesi Van'da 151,5 milyon, Malatya'da 100,7 milyon, Elazığ'da 87,2 milyon, Bitlis'te 72,7 milyon, Muş'ta 40,6 milyon, Erzurum'da 37,6 milyon, Hakkari'de 42,4 milyon, Iğdır'da 24,9 milyon, Bingöl'de 28,6 milyon, Ağrı'da 31,6 milyon, Erzincan'da 21,4 milyon, Kars'ta 11,8 milyon, Ardahan'da 7.4 milyon, Tunceli'de 3,3 milyon olarak açıklandı.