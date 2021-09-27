Erzurum 8 ayda 198 marka üretti

Erzurum'dan Ağustos ayında 32, bu yılın Ocak-Ağustos ayları arasında ise 198 marka başvurusu yapıldığı açıklandı.

Türk Patent Enstitüsü(TPE) Ağustos ayı iller bazlı Marka Başvuru verilerini paylaştı. Erzurum'dan Ağustos ayında 32, bu yılın Ocak - Ağustos ayları arasında ise 198 marka başvurusu yapıldığı açıklandı. Erzurum'un marka başvurusu ülke payı Ağustos ayında yüzde 0,25, yılın 8 aylık bölümünde ise yüzde 0,17 olarak hesaplandı.

Erzurum Aylık Başvuru Dağılımı

Erzurum'dan marka başvurusunun en yüksek sayıda olduğu dönem Mart ayı oldu. 43 başvurunun kaydedildiği bu ayı başvuru sayısı çokluğu ile Ocak ve Ağustos takip etti. TPE verilerine göre ilden ocak ayında 38, şubat ayında 17, mart ayında 43, nisan ayında 21, mayıs ayında 12, haziran ayında 18, temmuz ayında 17, ağustos ayında 32 başvuru kaydedildi.

DOSİAD analizi

TPE verileri üzerinde Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) araştırma merkezince yapılan analizlere göre, Ağustos 2021 döneminde Erzurum'dan 32, KUDAKA istatistik Bölgesinden 41, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 58, Doğu Anadolu'dan 236, Ocak-Ağustos diliminde ise Erzurum'dan 198, KUDAKA Bölgesinden 321, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinden 519, Doğu Anadolu Bölgesinden ise bin 638 başvuru yapıldı.

Erzurum'un Payı

DOSİAD analizlerine göre, Erzurum'un bölgesel ölçekte Ağustos ayı marka başvuru payı, KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 78,0, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 55,1, Doğu Anadolu'da yüzde 13,55; Ocak - Ağustos bölümü marka başvuru payı ise KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 61,68, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 38,15, Doğu Anadolu'da yüzde 12,08 oldu.

Bölge İlleri Dağılımı

Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek sayıda marka başvurusunun yapıldığı il Malatya oldu, Erzurum 4'üncü sırayı aldı. Dönemde Malatya'dan 455, Elazığ'dan 275, Van'dan 242, Erzurum'dan 198, Erzincan'dan 99, Ağrı'dan 81, Kars'tan 60, Bingöl'den 51, Iğdır'dan 39, Muş'tan 38, Bitlis'ten 32, Hakkari'den 31, Tunceli'den 19, Ardahan'dan 18 marka başvurusu gerçekleştirildi.

Erzurum 46'ıncı Sırada

Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği düzeyinde 46'ıncı sırayı aldı. Ülkede marka başvuru sayısının en yüksek olduğu 50 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Mersin, Kayseri, Muğla, Denizli, Sakarya, Balıkesir, Hatay, Eskişehir, Aydın, Manisa, Samsun, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Trabzon, Diyarbakır, Afyon, Çanakkale, Malatya, Mardin, Kütahya, Isparta, Düzce, Niğde, Nevşehir, Ordu, Rize, Elazığ, Sivas, Aksaray, Batman, Çorum, Van, Karaman, Edirne, Yalova, Erzurum, Zonguldak, Kırklareli, Bolu, Tokat olarak sıralandı.