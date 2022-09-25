Erzurum 8 ayda 261 marka üretti

Erzurum'dan Ağustos ayında 45, bu yılın 8 ayında ise 261 marka başvurusunun yapıldığı bildirildi. Erzurum marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 42, Bölge illeri sıralamasında ise Malatya ve Elazığ'ın ardından 3'üncü sırayı aldı.

Aylık Dağılım

İlde Ağustos ayında yapılan marka başvuru sayısı Temmuz ayına göre yüzde 95.65 oranında arttı. TÜRK Patent verilerine göre Erzurum'dan Ocak ayında 39, Şubat ayında 21, Mart ayında 32, Nisan ayında 39, Mayıs ayında 33, Haziran ayında 29, Temmuz ayında 23, Ağustos ayında 45 olmak üzere 8 aylık dönemde 261 marka başvurusu yapıldı.

Ağustos Ayı Verileri

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan analize göre Ağustos ayında Erzurum'dan 45, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 59, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 92, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 271, ülkeden 16 bin 266 marka başvurusu yapıldı. Erzurum'un Ağustos ayı bölge marka başvuru payı yüzde 16,60 olarak hesaplandı

Ocak - Ağustos Verileri

Bu yılın 8 ayında Erzurum'dan 261, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 376, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi illerinden 618, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden bin 782, ülkede 115 bin 927 marka başvurusu yapıldı.

Erzurum'un Başvuru Payı

TÜİK verileri kaydında DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre; 2022 Ocak - Ağustos döneminde, İlin marka başvuru sayısı KUDAKA Bölgesi illeri toplamında yüzde 69,41, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 42,23, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 14,64, ülkede 0.22'lik pay gösterdi

Bölge İlleri Başvuru Sayısı Dağılımı

Bu yılın ocak - Ağustos ayları bağlamında Malatya'dan 442, Elazığ'dan 319, Erzurum'dan 261, Van'dan 201, Bitlis'ten 96, Ağrı'dan 92, Erzincan'dan 85, Kars'tan 64, Bingöl'den 53, Ardahan'dan 52, Muş'tan 37, Iğdır'dan 34, Tunceli'den 30 ve Iğdır ilinden de 34 marka başvurusu gerçekleştirildi.

Erzurum 42'inci Sırada

Erzurum marka başvuru sayısı düzeyinde 42'inci sırada yer aldı. Başvuru sayısının en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Muğla, Mersin, Kayseri, Denizli, Sakarya, Hatay, Balıkesir, Samsun, Eskişehir, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Trabzon, Çanakkale, Afyon, Malatya, Mardin, Isparta, Rize, Ordu, Niğde, Sivas, Düzce, Çorum, Elazığ, Yalova, Nevşehir, Kırklareli, Kütahya, Erzurum, Adıyaman, Aksaray olarak bildirildi.