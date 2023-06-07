Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde günlük 2 bin hastaya hizmet veriliyor

Çevre illerden de hastaların geldiği merkez, üçüncü polikliniğini Yıldızkent semtinde açtı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli sağlık merkezlerinden biri olan Erzurum, aynı zamanda ağız ve diş sağlığı noktasında da önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Erol Tuşik, modern cihazları ve güçlü teknolojik altyapısı ile Erzurum ve çevre illere hizmet ettiklerini ifade ederek, “Merkezimizde şu anda 64 hekim arkadaşımız vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Semt polikliniklerimizle beraber hekim sayımız şu anda 72 oldu. Profesyonel bir anlayış ile mevcut kaynakları etkili ve verimli kullanarak çağdaş, güvenilir, zamanında ve kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunarak, hizmet kalitemizi en üst sıralara taşımayı hedefliyoruz. Ağız ve diş sağlığı hizmetlerimizde çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanarak yeniliklerin öncüsü olup, topluma ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kurumlar arasında örnek kurum olmak vizyonu ile hareket ediyoruz” dedi.

“7 gün 24 saat esasıyla çalışıyoruz”

Günlük ortalama 2 bin hastaya ağız ve diş sağlığı açısından tedavi hizmeti verdiklerini vurgulayan Başhekim Tuşik, “Hizmet kalitemizi en üst sıralara taşımak için mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde hasta ve çalışan hak ve memnuniyetini ön planda tutarak, kalite bilinci ve ekip ruhu taşıyan personelimizle topluma ağız ve diş sağlığı hizmetlerini kesintisiz sunuyoruz. 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımız ve engelli bireylerimize yönelik kolaylaştırıcı cerrahi müdahalelerimiz bulunmaktadır. Sadece Erzurum değil, çevre illerimizden de rağbet görüyoruz” diye konuştu.

Palandöken'e yeni poliklinik açıldı

Her zaman ulaşılabilen hizmetin kendileri için önemli bir değer olduğunu ifade eden Başhekim Dt. Erol Tuşik, “Şehir merkezinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz ile birlikte Dadaşkent ve Ilıca'da birer polikliniğimiz bulunmaktaydı. Geçtiğimiz günlerde de Palandöken ilçemizde Yıldızkent semtinde bir poliklinik açtık. Burada merkezimizde bulunan tüm hizmetler aynı şekilde verilmektedir. Poliklinikte 4 hekim arkadaşımız görev yapıyor. Bizim için hizmet kalitesi ve bunun devamlılığı çok önemli” diye konuştu.