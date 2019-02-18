Erzurum AK Parti Milletvekili Akdağ, Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

Dr. Recep Akdağ, yapımı devam eden Erzurum Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Sağlık eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, yapımı devam eden 1300 yatak kapasiteli Erzurum Şehir Hastanesi inşaatını inceledi. Çat yolu üzerinde yapımı devam eden şehir hastanesini gezen Prof. Dr. Recep Akdağ, beş medikal bloktan oluşan 13 katlı hastanenin acil servisinden yoğun bakım ünitesine, polikliniklerden hasta odalarına kadar inşaatı tek tek kontrol etti.

Hastaneyi her fırsatta inceleyen ve ilgililere gördüğü eksikliklerin giderilmesi talimatını veren Akdağ, şehir hastanesinin yaklaşık 5 bin personelle hizmet vereceğini, 270 civarında yoğun bakım odası, 39 ameliyathaneye sahip, hastanede odaların tek kişilik olacağını da hatırlatarak, 3 bin 500 araçlı kapalı otoparkın bulunacağı şehir hastanesinin teknolojik donanıma sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Akdağ, şehir hastanesinin 409 bin metrekare kapalı alanda hizmet verecek olması sebebiyle devasa bir yapıda hastane olacağını belirterek, “Erzurum Şehir Hastanesi'nin kendi alanı içinde iç yolların yapımı buna göre dizayn ediliyor. Aracıyla acile gelen vatandaşlara vale sistemiyle hizmet vereceğiz. Hastane Acil binası hilal şeklinde. Bu hilalin içerisinde tüm helikopterlerin ineceği bir pist yapılıyor. Hasta buraya indirilince hemen ameliyathaneye alınabilecek. Hastanemizde içme suyu ihtiyacını karşılayacak su arıtma sistemi de bulunacak. Tamamen hastanın ve hasta yakının çalışanların konforunu düşünen bir yapı oluşturduk ” dedi.

Hastane binasının Türkiye'de enerji ve çevre dostu yeşil bina sertifikası alan tek sağlık merkezi olacağını vurgulayan Akdağ, “Şehir hastanemiz hem solar güneş panelleriyle hem de trijenerasyon sistemi ile kendi elektriğini de üretecek. Yağmur suyu filtre edilerek depolandıktan sonra kullanma suyu ve sulama suyu ihtiyacı karşılanabilecek. Hastanemizde içme suyu ihtiyacını karşılayacak su arıtma sistemi de bulunacak. Tamamen hastanın ve hasta yakının çalışanların konforunu düşünen bir yapı oluşturmuş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan şu anda hizmet veren Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tadilat ihalesinin tamamlandığını ve çalışmalara başlandığını müjdeleyen Akdağ, şehir hastanesi inşaatı ile birlikte bölge hastanesinin alt yapısının ve odalarının tamamen yenileneceğini de sözlerine ekledi.