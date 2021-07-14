İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum, aniden bastıran yağmurla sele teslim oldu

Erzurum’da aniden bastıran yağmur cadde ve yollarda sele neden oldu.

Erzurum'da aniden bastıran yağmur cadde ve yollarda sele neden oldu. Yağmurun şiddetiyle şemsiyesi olan bazı vatandaşlar bile bina kenarlarına sığınmak zorunda kaldı.


Erzurum'da kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmura yakalanan vatandaşlar bina kenarlarına ve duraklara sığınmak zorunda kaldı. Evlerinden hazırlıklı olarak şemsiyesiyle çıkan bazı vatandaşlarda dahil bina kenarlarına sığınmak zorunda kaldı. Cadde üzerinde bulunan dükkan çalışanları ise dükkanlarını su basmaması için çek pas ile yağmur sularını temizlemeye çalıştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.