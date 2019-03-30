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Erzurum baharda kara teslim

Erzurum’da 2 gündür etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Erzurum'da 2 gündür etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Baharı bekleyen Erzurumlular kar sürpriziyle karşılaştı.


Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırarak kenti beyaza bürüdü. Şehir merkezine yağan karla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Kısa sürede etkisini artıran ve lapa lapa yağan kar nedeniyle Erzurum-Erzincan, Erzurum-Kars, Erzurum-Bayburt kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri araçların mahsur kalmaması için tuzlama çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kent merkezinde çalışmalarını başlattı.


Meteoroloji yetkilileri kar yağışıyla birlikte akşam saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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