Erzurum Başçakmak Ortaokulundan büyük başarı

Erzurum'a yaklaşık 40 km uzaklıkta, 116 öğrencisi bulunan Başçakmak köyü Ortaokulu Erzurum ve Milli Eğitim camiasının gururu oldu.

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında başvurusu yapılan Başçakmak Ortaokulu 2020 yılında eTwinning Okulu olmaya hak kazandı. Okul öğretmeni ve aynı zamanda “I use social media right” eTwinning projesinin kurucusu olan Öğretmen Yunus Kocakaya öğrencilerin sosyal medyayı en doğru ve verimli şekilde kullanmaları için İspanya, Romanya, Polonya, İrlanda, Sırbistan, Litvanya gibi ülkelerden okullar ile birlikte faaliyet yürüttüler.

“I use social media right” projesi ile okul öğretmenlerine, öğrencilere ve velilere internet güvenliği, sosyal medya kullanımı gibi konularda eğitimler verildi. Aynı zamanda öğrencilere internet ortamında dikkat etmeleri gereken siber zorbalık, nefret ve şiddet eylemleri, kandırılma, suiistimal, momo ve benzeri tehlikeli içerikler ile dolandırıcılıklar hakkında bilgiler verildi. Bu çalışmalar ile 2019 yılında eTwinning Ulusal Kalite Etiketi alan öğretmen Yunus Kocakaya 2020 yılında Avrupa Kalite Etiketi alırken okulu da eTwinning Okulu olmayı hak kazandı.