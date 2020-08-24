Erzurum bireysel bankacılık verileri açıklandı

BDDK FİNTÜRK-6'da Bireysel bankacılık verilerini paylaştı. Erzurum taşıt kredisinde 3, Konut kredisinde 2, Kredili Mevduat hesabında 2, Diğer Tüketici kredilerinde 3, Bireysel Kredi Kartları kullanım hacminde ise 2'inci sırada yer aldı.

Taşıt Kredisi

FİNTÜRK-6'ya göre; bu yılın Ocak - Haziran dönemleri arasında Erzurum'da 48.4 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında 69.3 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında 117.0 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 326.5 milyon TL tutarında taşıt kredisinin kullanıldığı açıklandı. Erzurum'un bölge taşıt kredisi payı yüzde 14.8 oldu

Konut Kredisi

DOSİAD araştırma Merkezince BDDK verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 2020 yılının ilk yarısında Erzurum'da 1.1 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 1.6 milyar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 2.6 milyar ve Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında ise 7.1 milyar TL tutarında konut kredisi kullanımı kaydedildi. Erzurum'un bölge toplamında konut kredisi payı yüzde 16.32 olarak hesaplandı.

Kredili Mevduat Hesabı

2020'nin Ocak - Haziran ayları bütününde Erzurum'da kredili mevduat hesabı tutarı 109.1 milyon TL olarak gerçekleşirken, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 161.5 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 295. Milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 759. 4 milyon TL olarak bildirildi. Erzurum'un kredili mevduat hesabı tutarı bölge toplamında yüzde 14.36'lık pay edindi.

Diğer Tüketici Kredisi

DOSİAD analizlerine göre 2020 yılının ilk yarısında diğer tüketici kredisi tutarı Erzurum'da 2 milyar 88 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 3 milyar 111 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 5 milyar 860 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 15 milyar 166 milyon TL olarak aktarıldı.

Bireysel Kredi Kartı

Erzurum'da bu yılın altı ayında 583 milyon 915 bin TL tutarında bireysel kredi kullanımı kaydedildi. Dönemde bireysel kredi kullanım hacmi KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 852 milyon 40 bin, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 1 milyar 385 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 3 milyar 725 milyon TL olarak gerçekleşti.

Takipteki Taşıt Kredisi

FİNTÜRK-6 sonuçlarına göre 6 aylık ölçütte takipteki taşıt kredisi meblağı Erzurum'da 1.2 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 1.7 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 2.7 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 6.2 milyon Tl oldu. Erzurum'un takipteki taşıt kredisi tutarının bölge toplamındaki payı yüzde 20.5 olarak ölçüldü.

Takipteki Konut Kredisi

Ocak - Haziran ayları arasında takipteki konut kredisi Erzurum'da 6,5 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 7,5 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 14,3 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 30,1 milyon Tl oldu. Erzurum'un takipteki konut kredisi tutarının bölge toplamındaki payı yüzde 21.5 olarak tespit edildi.

Bölge İlleri Taşıt Kredisi

Erzurum Taşıt kredisi kullanım hacmiyle Bölge illeri içinde Malatya ve Van'ın ardından 3'üncü sırayı aldı. Bu yılın ilk 6 ayında Ağrı'da 14.2, Ardahan'da 9.5, Bingöl'de 16.7, Bitlis'te 13.6, Elazığ'da 39.8, Erzincan'da 18.8, Erzurum'da 48.4, Hakkari'de 9.4, Iğdır'da 8.6, Kars'ta 15.2, Malatya'da 59.4, Muş'ta 14.1, Tunceli'de 6.8 ve Van'da 51.4 milyon TL tutarında taşıt kredisi kullanıldı.

Bölge İlleri Konut Kredisi

Erzurum Konut kredisi kullanım hacmiyle Bölge illeri içinde Malatya'nın ardından 2'inci sırayı aldı. Bu yılın Ocak - Haziran ayları diliminde Ağrı'da 297.9 milyon, Ardahan'da 129,1 milyon, Bingöl'de 201,9 milyon, Bitlis'te 337,8 milyon, Elazığ'da 993,1 milyon, Erzincan'da 391,6 milyon, Erzurum'da 1,1 milyar, Hakkari'de 247,5 milyon, Iğdır'da 226,4 milyon, Kars'ta 376,7 milyon, Malatya'da 1,4 milyar, Muş'ta 180,5 milyon, Tunceli'de 209,4 milyon ve Van'da 897,7 milyon TL tutarında konut kredisi kullanımı gerçekleşti.