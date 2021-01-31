Erzurum bölgede 2, ülkede 20'inci sırada

Erzurum 2020 dönemi kamu sağlık hizmetleri harcaması tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2'inci, Türkiye sıralamasında ise 20'inci oldu. İlde yıllık düzeyde 812 milyon 314 bin TL tutarında sağlık hizmeti harcaması gerçekleştirildi.

2020 Erzurum'un Bölgesel Sağlık Payı

Bakanlık verilerine göre, 2020 döneminde Erzurum'da 812,3 milyon 16 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 1 milyar 151 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 1 milyar 911 milyon Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 5 milyar 406 milyon, Türkiye toplamında 68.5 milyar TL tutarında sağlık hizmet harcaması kaydedildi.

Erzurum Sağlıkta 20'inci Sırada

Erzurum sağlık harcamaları değeri yüksekliği bakımından iller sıralamasında 20'inci oldu. Sağlık harcamalarının en yüksek olduğu 25 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Kayseri, Konya, Antalya, Manisa, Eskişehir, Elazığ, Diyarbakır, Urfa, Gaziantep, Samsun, Kocaeli, Isparta, Hatay, Erzurum, Balıkesir, Kahramanmaraş, Trabzon, Aydın ve Van olarak bildirildi.

Erzurum'un Bölge Ve Ülke Payı

DOSİAD tarafından bakanlık verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre 2020 döneminde Erzurum'da kaydedilen sağlık harcaması toplamı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 70,55, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 42,49, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15,02, ülke toplamında da yüzde 1.18'lik pay edindi.

Erzurum Sağlıkta Bölge 2'incisi

Erzurum yıllık ölçekte sağlık harcamaları düzeyinde Bölgede Elazığ'ın ardından 2'inci sırayı aldı. Dönemde Elazığ'da 1,1 milyar, Erzurum'da 812,3 milyon, Van'da 722,7 milyon, Malatya'da 674,4 milyon, Ağrı'da 301,2 milyon, Bitlis'te 287,7 milyon, Bingöl'de 251,9 milyon, Muş'ta 257,1 milyon, Kars'ta 232,2 milyon, Erzincan'da 217,4 milyon, Hakkari'de 183,9 milyon, Iğdır'da 129,3 milyon, Tunceli'de 109,7 milyon, Ardahan'da 97,6 milyon TL tutarında sağlık harcaması kaydedildi.