Erzurum bölgesel şirket sermaye payı açıklandı

Erzurum'da Temmuz ayında kurulan 17 şirket sermayesinin 21,3 milyon; 2022'nin 7 ayında kurulan 206 şirket sermayesinin 191,0 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 4'üncü sırada yer aldı

Temmuz 2022 bölgesel veriler ve Erzurum

TOBB verilerine göre, Temmuz 2022 ayı bazlı şirket kurulum sermayesi, 17 şirketin kurulduğu Erzurum'da 21,3 milyon, 21 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 22,1 milyon, 42 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 44,6 milyon, 188 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 197,1 milyon olarak bildirildi

Ocak - Temmuz bölgesel veriler ve Erzurum

TOBB şirket kurulum sermayesi verilerine göre, 2022 Ocak - Temmuz dönemi şirket kurulum sermayesi, 206 şirketin kurulduğu Erzurum'da 191,0 milyon, 290 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 255,3 milyon, 484 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 496,3 milyon, bin 647 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 1,6 milyar TL olarak aktarıldı.

Erzurum'un sermaye payı

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum'un bu yılın Ocak - Temmuz döneminde şirket kurulum sermaye değeri payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 74,90, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 38,50, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 11,74 olarak değerlendirildi.

Bölge illeri dağılımı

Bu yılın 7 ayında şirket kurulum sermayesi Van'da 353,3 milyon, Erzurum'da 191,0 milyon, Elazığ'da 232,5 milyon, Malatya'da 226,4 milyon, Ağrı'da 112,7 milyon, Muş'ta 137,7 milyon, Iğdır'da 91,1 milyon, Bingöl'de 28,9 milyon, Ardahan'da 9,0 milyon, Bitlis'te 85,9 milyon, Hakkari'de 52,9 milyon, Kars'ta 28,0 milyon, Erzincan'da 62,3 milyon ve Tunceli'de 13,8 milyon TL olarak aktarıldı.