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Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen: “Kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz”

Kesinleşmemiş sonuçlara göre tekrar Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sekmen, “Kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.


Sandıkların açılmasının ardından kesinleşmemiş sonuçlara göre yeniden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sekmen, AK Parti İl Binasında açıklamada bulundu.


Dadaşlara teşekkür eden Başkan Sekmen, “5 yıllık görevimizin ardından halkımız yine bize tekrar teveccühünü gösterdi. Bizde karar kıldılar. Kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. Bize gönül verenlere teşekkür ederim” diye konuştu.

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