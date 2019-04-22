Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan K7A talimatı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını Mehmet Sekmen'den devralan Şehit Murat Ellik İlkokulu, dördüncü sınıf öğrencisi Emirhan Özmen, Erzurum için projelerini sundu. Ulaşımdan, çevreye, okullardan, Erzurumspor'a kadar aklında geniş projeler oluşturan Belediye Başkanı Emirhan Özmen, Daire başkanlıklarına da talimatlar verdi.

“Şehrimizde sportif ve sosyal yerlerin arttırılması için projelerim ve fikirlerim var” diyen İlkokul dördüncü sınıf öğrencisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Emirhan Özmen, Erzurum Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kurumları (ESMEK) gibi halk eğitim kurumlarının çeşitlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Emirhan Özmen “2023 vizyonuna özel sosyal ve sportif yerlerin arttırılması için çalışacağım, Çocukların eğlenebileceği yeşil alan, park bahçe ve lunapark gibi alanların arttırılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Erzurum bir kış memleketi her okulda bir kapalı spor salonu bulunması gerekiyor” diyen Özmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına Şükrüpaşa semt garajı bölgesinin yeşil alana ihtiyacı olduğunu ve gereğinin yapılmasını isteyen Özmen, Ulaşım Daire Başkanlığına ise yoğun talep gören K7A halk otobüsünün arttırılması için talimat verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Milli bayramımız olan 23 Nisan'ı kutlamak üzereyiz, Ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlı olsun, 23 Nisan'ı biz çocuk bayramı olarak biliriz, Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir milli bayramdır. Sadece Türk milletine has, çocukları önemseyen ve geleceğe hazırlayan bir anlayışla sunulan bir bayramdır. 23 Nisan 1920'den beri kutlanan, halkın iradesine, egemenliğe çok büyük bir önem veren bayramımızı kutluyorum. Dünya büyük bir sıkıntı içerisindeyken ülkemizin kalkınması, birlik ve beraberliği her geçen gün büyüyerek devam ediyor, bu vesile ile ben de 23 Nisan'ı kutluyor nice 23 Nisanlar görmeyi temenni ediyorum” dedi.

Emirhan'ın konuşmalarından dolayı memnun kaldığını belirten Sekmen, okullarla ilgili çalışmaları olduğunu söyleyerek, Türkiye'de sayılı Belediyelerden biriyiz, “Yüzlerce okulun bakım ve onarımıyla birebir ilgilenen bir belediyeyiz ve aynı hizmetleri yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Minik Büyükşehir Belediye Başkanına çiçek, okul çantası ve satranç takımı hediye eden Mehmet Sekmen, Emirhan'a “Kaldığınız yerden hizmetlere devam edeceğim” diyerek Büyükşehir Belediye Başkanlığını devraldı.