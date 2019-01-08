Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesi birlikteliği güçleniyor

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Rektörlük makamında gerçekleşen ve oldukça samimi bir havada geçen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi personelinin lisansüstü eğitim alması ve yine belediyenin sosyal tesislerinde çalışan personelin eğitilmesi yönünde anlaşmalar yaptıklarını hatırlatarak iki kurumun uyum içerisinde çalıştığını ifade etti.

“Bilgi Evleri, İki Kurumun Buluşma Noktası Olacak”

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetler sayesinde Erzurum'a yeni bir çehre kazandığını, tarihsel dokusuna uygun çalışmalar yürüterek şehri geçmişiyle buluşturduğunu aktaran Çomaklı, belediyenin sadece temel hizmetler değil, özellikle bilgi evleri, kütüphaneler, kitap fuarları ve meslek kursları ile insanların zihinsel dünyalarına da dokunmayı amaçlayan çalışmaları hayata geçirdiğini belirtti.

Atatürk Üniversitesi yayınevinden çıkan eserleri bilgi evlerine ulaştırarak orada bir kültür rafı oluşturmayı planladıklarını vurgulayan Çomaklı, bu eserleri yayın hayatına kazandıran akademisyenlerimizi de yine bilgi evlerinde vatandaşlarla buluşturma arzusu içerisinde olduklarına değindi.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile yıllardır konuşulan şehir-üniversite kopukluğunu ortadan kaldırdıklarına dikkat çeken Rektör Çomaklı; Büyükşehir Belediyesiyle birlikte; kültür, sanat, spor, eğitim ve sosyal hayatın kolaylaşmasına yönelik çok sayıda proje geliştirdiklerini ve bunları en kısa zamanda hayata geçireceklerini belirtti.

“Şehir-Üniversite Kopukluğu Ortadan Kalktı”

Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin içine kapalı bir kurum olarak anıldığını, kendilerinin de bu anlayışı kırmak için yoğun gayret sarf ettiklerini ve bunu da başardıklarını söyledi. Erzurum'a açılmış, Erzurum halkıyla bütünleşmiş bir kurum olarak, kentin ekonomik ve sosyal yaşamına yol gösteren bir bilim yuvası olmayı arzu ettiklerini aktaran Çomaklı: “Başta Erzurum Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere şehrimizin hemen hemen her kurumuyla bir araya geldik ve bunu sürekli hâle getirdik. Bu sayede senelerdir özlemi duyulan, şehir-üniversite birlikteliğini güçlü bir şekilde uygulamaya başladık. Artık Üniversitemizin, yerel yönetimler ve Erzurum halkı ile iç içe bir görünüm sergilemesi bizleri oldukça mutlu ediyor. Ben de bu noktada özellikle desteğini her zaman yakından hissettiğim, şehrimizin daha yaşanabilir bir yer olması adına yoğun gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

“Bu Güç Birliği, Sadece Şehir İçin Değil Bölge İçin de Oldukça Önemli”

21. yüzyılın yeni şehircilik anlayışında üniversite-belediye iş birliklerinin büyük önem taşıdığını söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ülkemizin ve dünyanın çeşitli yerlerinden yaklaşık 80 bin öğrenci Atatürk Üniversitesinde eğitim görüyor. Bu öğrencilerimizi şehir ile bütünleştirebilir ve toplumla entegre edilebilirsek onlara aidiyet duygusunu kazandırmış oluruz” dedi.

Erzurum'da eğitim gören öğrencilerin, Erzurum Sanatsal ve Mesleki Eğitim Kurumlarından (ESMEK) azami ölçüde yararlanmalarının yollarını aradıklarını belirten Başkan Sekmen, Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yer alan EBB Gençlik Aktivasyon Merkezi sayesinde öğrencilere; giysi temizliğinden, kütüphane ve internet hizmetine kadar birçok imkânı sunduklarının altını çizdi.

“Üniversitesinin Bilgi, Beceri ve Deneyiminden Mutlaka İstifade Etmeliyiz”

“Varılan bu mutabakat sayesinde Atatürk Üniversitesinin belediyemiz ve Erzurum ile buluşması, Erzurum halkına hizmet vermesi hususunda çok önemli bir kapı daha açılmış olacak” ifadelerini kullanan Sekmen, sadece şehir için değil aynı zamanda bölge içinde önemli bir güç birliği oluşturduklarını kaydetti.

Ülke yükseköğretiminde önemli bir yere sahip olan Atatürk Üniversitesinin bilgi, beceri ve deneyiminden mutlaka istifade etmeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Sekmen, sağladığı tüm imkânlar ve kolaylıklar için Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyor, iş birliği yapılması yönünde kararlaştırılan konuların şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hediye takdimiyle son buldu.