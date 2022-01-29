Erzurum buz kesti

Erzurum'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Hava sıcaklığının eksi 26 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da ağaçlar buz tuttu, oluşan kırağı görsel şölen oluşturdu.

Hafta içerisinde etkili olan kar yağışının ardından hafta sonunda soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Yollarda ağaçlarda oluşan kırağı bazı vatandaşlar içinde selfi alanı oldu. Araçlarından inerek cep telefonları ile öz çekim yapan vatandaş, “Böylesi kırağıya ilk kez şahit oldum. Bunun için fotoğraf çekmek istedim” dedi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı bulutlu, Ağrı ve çevresinin aralıklı kar yağışlı, zamanla çok bulutlu geçeceği, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi görüleceğinin tahmin edildiği açıklandı.

Yapılan uyarıda yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerini ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtilerek, bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı eksi 28 ile Kars'ta yaşanırken, Erzurum'da eksi 26, Ardahan'da eksi 23 olarak kaydedildi.