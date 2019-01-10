Erzurum buz tuttu: Eksi 23 derece

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışının ardından bölgede soğuk hava da etkisini arttırdı. Erzurum'da gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23 derece ölçüldü. Gündüz saatlerinde ise termometreler eksi 15'i gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren soğuğun etkisini göstermesiyle kentteki süs havuzları buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, bazı araçlar, akü takviyesiyle zorlukla çalıştırıldı.

Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere, yetkilileri ve vatandaşları uyardı.