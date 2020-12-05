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Erzurum caddeleri boş ve sessiz kaldı

Erzurum’da sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte polisler şehrin giriş ve çıkışlarında tedbirlerini artırdı. Kent merkezinde de trafik ekipleri ve asayiş ekipleri yaptıkları uygulamalarla sokakta bulunan vatandaşları uyardılar.


Kısıtlama ile birlikte Erzurum'da tarihi mekanlarda sessizlik hakim oldu. Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi ve Erzurum Kalesinin bulunduğu bölgeler boş ve sessiz kaldı.

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