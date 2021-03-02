Erzurum Coğrafi İşarette bölge lideri

13 coğrafi işareti bulunan ilin bölge toplamındaki payı yüzde 20 oldu. İle ait 13 coğrafi işaret tescil edilirken, 13 coğrafi işaretin de başvuru ve tescil aşamasında olduğu bildirildi

Bölgesel Dağılım Ve Erzurum

Türk Patent ve Marka Kurumu(TÜRKPATENT) verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan analizlere göre, 2020 yılı sonu bazında Erzurum 13, KUDAKA İstatistik Bölgesi illeri 26, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri 30, Doğu Anadolu Bölgesi illeri ise toplam 65 tescilli coğrafi işarete sahip durumda.

Erzurum Tescilli Ürünler

İle ait tescilli coğrafi işaretler, Erzurum Su Böreği, Erzurum Civil Peyniri, İspir Kuru Fasulyesi, Narman Şeker Fasulyesi, Hınıs Fasulyesi, Erzurum Pekmezli Baklavası, Oltu Taşı, Ehram Dokuma Kumaşı, Oltu Cağ Kebabı, Erzurum Kadayıf Dolması, Karnavas Dut Pekmezi, İspir Kaymağı, Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peynir) olarak kaydedildi.

Erzurum Tescil Bekleyen Ürünler

TÜRKPATENT verilerine göre, Tortum Ekşi Pestili, İspir Kurun Peyniri, Karnavas Bezi Dokuma Kumaşı, Bardız Kilimi, Hasankale Lavaşı, İspir Gobdini, Haris Eriği Dolması, Kandirif Peyniri, İspir Kuru Peyniri, Erzurum Mantısı (Hıngel), Erzurum Peynir Helvası, Erzurum Kıtlama Şekeri, Şenkaya Çiçek Balı ise coğrafi işaret tescili bekliyor.

Erzurum Başvuru Bekleyen Bazı Ürünler

Erzurum'un 13 ürünü tescil beklerken, İle ait çok sayıda ürün tescil başvurusu bekliyor. Bu ürünler arasında; Herle çorbası, hasuta, Erzurum saraciye ürünleri, Erzurum gümüş ve altın işlemeciliği ürünleri, Erzurum patates hıngeli, Erzurum un çorbası, Erzurum çaşırı, Erzurum karın peyniri, Erzurum tulum peyniri, Erzurum et kurutması, Erzurum ballı un helvası, Erzurum semaveri, Erzurum burması, Erzurum lor dolması, bardız katmeri, Erzurum bohça kete, Şenkaya fetiri, Giliko, Erzurum ot yastık, Erzurum heybesi, Erzurum tahta balığı, Erzurum kaz lokması, Erzurum hurma tatlısı, Erzurum kesme çorbası da yer alıyor.

Bölge İlleri Coğrafi İşaret Dağılımı

TÜRKPATENT verilerine göre 2020 yılı sonu kaydında Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan Ağrı'nın 1, Ardahan'ın 1, Kars'ın 6, Erzurum'un 13, Van'ın 9, Hakkari'nin 3, Erzincan ilinin 4, Muş'un 2, Bingöl'ün 2, Malatya'nın 9, Bitlis'in 3, Tunceli'nin 3, Iğdır'ın 2, Elazığ'ın 4, Bayburt ilinin ise 9 tescilli coğrafi işareti bulunuyor.