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Erzurum denetimlerde tam not aldı

Erzurum’da polis korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetimler yaptı.

Erzurum'da polis korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetimler yaptı. Denetimlerde Erzurum esnafı sosyal mesafe ve maske kuralına uyarken polisten tam not aldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde kafeteryalar, kuaförler, parklar ve kahvehaneler gibi birçok alan polis ekipleri tarafından denetleniyor. Erzurum'da da polis ekipleri birçok iş yerine ve açık alanda denetimlerini sürdürüyor. İş yerlerini denetleyen ekipler çalışanlarla ve müşterilere sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarılarda bulundu.


Sabah erken saatlerde başlayan denetimlerde kent merkezinde ve ilçelerde birçok iş yeri denetlendi. Denetlemelerde Erzurumlu esnafın ve vatandaşların kurallara uyulduğu görüldü.

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