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Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden şehitlerimize ve Erzurum tarihine vefa

Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan yükümlüler 15 Temmuz Şehitlerini andılar.

Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan yükümlüler 15 Temmuz Şehitlerini andılar.


8 - 12 Temmuz tarihleri arasında Yanıkdere, Karskapı Şehitliklerinin, Aziziye ve Mecidiye Tabyalarının, Çifte Minareli Medresesinin, Üç Kümbetlerin, Tarihi Erzurum Kalesinin ve ilimize ait diğer tarihi mekanların çevre temizliğini yaparak Aziz Kahramanlarımıza ve tarihimize vefalarını en güzel şekilde göstermiş oldular.


Etkinlik kapsamında değerlendirmelerde bulunan Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmeye yönelik 15 Temmuz Gecesi FETÖ Terör örgütünce yapılan darbe girişiminde canlarını hiçe sayıp kurşunlara göğüs gererek şehit olan tüm 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andıklarını söyledi.

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