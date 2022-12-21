Erzurum Devlet Tiyatrosunda oyun zamanı

25. yılını kutlayan Erzurum Devlet Tiyatrosu, “Hiç kimsenin öyküsü” adlı oyun ile tiyatro severler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Baki Erdi Mamikoğlu'nun yazdığı oyunun yönetmenliğini Levent Aras ve yönetmen yardımcılığını Yavuz Topçuoğlu yapacak. Oyunda Levent Aras ve Cengiz Toraman rol alıyor. Oyun güçlü yapısıyla seyirciyi derinden etkileyen bir izlekte olayları anlatıyor. Erzurum Devlet Tiyatrosu Oyuncularından Cengiz Toraman, "Oyun savaştan dönen iki askerin karşılaşması ile başlıyor. Bir çeşit hem kendileri hem de birbirleriyle hesaplaşmasına dönüşüyor. Bu oyunda beni en çok etkileyen nokta şurası oldu, her birimizin içinde var olan çeşitli kötü ve iyi duyguların ortaya çıkması, hesaplaşılması, insan hayatındaki önemi ve değeri, savaşın getirdiği zorluklarla insanların yüzleşmesi, bunun getirdiği mücadele. Bu oyun hem gerilimi hem kendi içindeki ölçülü güldürüsü ve mizahıyla çok içimize sinen bir çalışma oldu. Ben oyuncu olarak bu oyunda olmaktan çok mutluyum. Bütün Erzurumlu tiyatro severleri oyunumuza bekliyorum'' dedi.

Oyunun yönetmeni Levent Aras ise “Erzurum Devlet Tiyatrosu 25'inci yılını kutluyor. Erzurum Devlet Tiyatrosunun bu sezon 3'üncü oyunu. Bu sene dünyada da savaş olduğu için biz de sanatçı kimliğimizle savaşın topyekün bir çılgınlık olduğunu, savaşın insanlık tarihi için oldukça gereksiz olduğunu vurulamaya çalıştık bu oyunda. Bu oyun topyekün savaş denen çılgınlığa iki karşıt tarafta savaşmış askerin gözünden bakıyor. Savaşın insan psikolojisindeki etkisini göstermeye çalıştık. Biraz sinematografik düşündük arkada gördüğünüz gibi hem dekor uygulamada, hem kostüm uygulamada, hem müzikte ve oyunculuk tarzımızda da bir imza atalım dedik. Erzurum seyircisini bu anlamda 65 dakika süren sinema filmi izlermiş gibi başlayıp biten, seyirciyi de o atmosfere sokan bir oyun bekliyor. Erzurum Devlet Tiyatrosu hazır, Erzurum seyircisi de hazırsa biz 22 Aralık Perşembe günü saat 19:30'da kıymetli seyircilerimizle buluşmak için çok heyecanlıyız” şeklinde konuştu.