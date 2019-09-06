Erzurum dış ticaretinde istikrar

Erzurum'dan ağustos ayında 9, bu yılın ocak-ağustos ayları kapsamında ise 41 ülkeyle ihracat gerçekleştirildi.

Erzurum'dan ağustos ayında 9, bu yılın ocak-ağustos ayları kapsamında ise 41 ülkeyle ihracat gerçekleştirildi. Bir önceki yılın 9 aylık dönemine göre, 11 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 4 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş kaydedildi. İlden en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler Azerbaycan, Irak ve ABD oldu.

ERZURUM'DAN İHRACAT

Erzurum'dan yapılan ihracatın artığı ülkeler Belçika, Katar, Gana, Almanya, İspanya, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, İtalya, Irak ve Arnavutluk olarak aktarıldı. TİM verilerine göre ilden yapılan ihracatın azaldığı ülkeler ise Gürcistan, ABD, Azerbaycan ve İran olarak bildirildi. En fazla artış Belçika, en fazla düşüş ise İran'la yapılan ihracatta gelişti.

ARTIŞ GÖRÜLEN ÜLKELER

Verilere göre, Erzurum'dan Belçika'ya yapılan ihracat yüzde 9794 oranında artış gösterdi. İhracat değerinin arttığı diğer ülkeler ve artış oranları; Katar yüzde 1916, Gana yüzde 1581, Almanya yüzde 1030, İspanya yüzde 837, Bulgaristan yüzde 656, KKTC yüzde 598, Bosna Hersek yüzde 174, İtalya yüzde 36.9, Irak yüzde 30.7 ve Arnavutluk yüzde 9.13 olarak sıralandı.

İRAN'LA İHRACATTA DÜŞÜŞ

2019 yılının ocak-ağustos ayları kapsamında, 2018 yılının aynı dönemine göre en fazla ihracat değeri düşüşü İran'la yapılan ihracatta görüldü. İran'la yapılan ihracat değeri yüzde 68.94, oranında gerilerken, düşüş oranı Gürcistan bazında yüzde 2.80, ABD ölçeğinde yüzde 8.81, Azerbaycan kaydında ise yüzde 11.9 olarak belirlendi.

GÜRCİSTAN AYLIKTA İLK SIRADA

Erzurum'dan Ağustos ayında 9 ülkeye ihracat yapıldı. Gürcistan aylık bazda ilk sırayı aldı. Ağustos'ta Gürcistan'a 470.7 bin, Irak'a 145.9 bin, Hollanda'ya 81.0 bin, Somali'ye 69.2 bin, Ukrayna'ya 42.7 bin, Mısır'a 28.7 bin, Rusya Federasyonuna 13.4 bin, İtalya'ya 2.3 bin, Makedonya'ya ise 2.1 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

ERZURUM'DAN 41 ÜLKEYE İHRACAT

Erzurum'dan 2019'un 8 ayında 41 ülkeye ihracat yapıldı. İhracat gerçekleştirilen ülkeler, ihracat değeri yüksekliği bakımından, Azerbaycan, Irak, ABD, Gürcistan, Hollanda, Somali, Ukrayna, Mısır, Katar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İspanya, Birleşik Krallık, Belçika, Libya, Almanya, Bulgaristan, İtalya, Peru, Lübnan, Gana, Sırbistan, Rusya Federasyonu, Bosna-Hersek, Yunanistan, İran, Makedonya, Endonezya, Romanya, Slovenya, Fas, Suudi Arabistan, Macaristan, Suriye, Çad, Sudan, Malta, Kosova, Hırvatistan, Arnavutluk, Polonya, İsrail olarak sıralandı.

AĞUSTOS AYINDA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Bu yılın ocak - ağustos ayları bütününde en fazla ihracat yapılan ülkeler Azerbaycan, Irak, ABD, Gürcistan ve Hollanda oldu. DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizde, Erzurum'dan yapılan ihracat toplamında Azerbaycan'ın payı yüzde 20,60, Irak'ın payı yüzde 18,71, ABD'nin payı yüzde 13,62, Gürcistan'ın payı yüzde 11,0, Hollanda'nın payı ise yüzde 6,39 olarak hesaplandı.

İHRACAT YAPILAN ÜLKELER VE İHRACAT DEĞERLERİ

Bu yılın 9 ayında Erzurum'dan Azerbaycan'a 3.6 milyon, Irak'a 3.3 milyon, ABD'ye 2.4 milyon, Gürcistan'a 1.9 milyon, Hollanda'ya 1.1 milyon, Somali'ye 1.0 milyon, Ukrayna'ya 817.7 bin, Mısır'a 519.1 bin, Katar'a 386.5 bin, KKTC'ye 316.7 bin, İspanya'ya 191.1 bin, Birleşik Krallık'a 189.7 bin, Belçika'ya 186.2 bin, Libya7ya 180.8 bin, Almanya'ya 160.3 bin, Bulgaristan'a 158.3 bin, İtalya'ya 107.0 bin, Peru'ya 105.5 bin, Lübnan'a 96 bin, Gana'ya 80.9 bin, Sırbistan'a 78.2 bin, Rusya Federasyonuna 75.9 bin, Bosna Hersek'e 71.3 bin, Yunanistan'a 67.6 bin, İran'a 46.4 bin, Makedonya'ya 45.5 bin, Endonezya7ya 42.3 bin, Romanya'ya 39.9 bin, Slovenya'ya 35.6 bin, Fas'a 32.2 bin, Suudi Arabistan'a 25.7 bin, Macaristan'a 21.5 bin, Suriye'ye 20.7 bin, Çad'a 16.2 bin, Sudan'a 14.1 bin, Malta'ya 10.0 bin, Kosova'ya 9.4 bin, Hırvatistan'a 6.7 bin, Arnavutluk'a 4.3 bin, Polonya'ya 4.0 bin ve İsrail'e 1.4 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.