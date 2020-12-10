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Erzurum dondu

Doğu Anadolu Bölgesi’nde dün etkili olan kar yağışı sonrası hayat adeta buz kesti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dün etkili olan kar yağışı sonrası hayat adeta buz kesti. Dün gece bölgede hava sıcaklığı Ardahan'da eksi 14, Erzurum'da eksi 11, Kars, Erzincan ve Ağrı'da eksi 10, Iğdır'da ise eksi 2 olarak kaydedildi.


Kar yağışının ardından Erzurum'da çeşmeler buz tutarken, sürücüler buzlanma ve sis konusunda uyarıldı.


Soğuk havanın en fazla etkilediği kesim ise seyyar satıcılar oldu. Açık alanda satış yapmak için tezgahlarını açan satıcılar oldukça zorlandılar. Ekmek parası için çalışmaktan başka çarelerinin olmadığın dile getiren seyyar satıcılar “Kar yağışının ardından havalar çok soğudu. Ekmeğimizi kazanmak için buradayız” dediler.

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