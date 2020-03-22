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Erzurum DSİ Bölge Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor

Erzurum DSİ Bölge Müdürlüğü Oltu’da Oltu çayı tahkimatı dere islahı ve arazi sulama bentlerini yapmaya devam ediyor.

Erzurum DSİ Bölge Müdürlüğü Oltu'da Oltu çayı tahkimatı dere islahı ve arazi sulama bentlerini yapmaya devam ediyor.


Ekipler, Oltu'nun Gökçedere Mahallesinin arazisini sulamak için Oltu çayına tahkimat ve bent çalışmalarını korona virüsüne rağmen çalışmalarını sürdürüyor .


Gökçedere Mahallesi Muhtarı Naci Yılmaz, “DSİ Bölge Müdürlüğümüze çok teşekkür ederim köyümüzün sulama ark bentlerini sel suları götürmüştü uzun zamandır arazimizi sulayamıyorduk. DSİ Bölge müdürlüğü ekipleri virüse rağmen geldiler köyümüzün bentlerini ve Oltu çayı etrafında tahkimat çalışmalarını yapıyorlar sağ olsunlar. Devletimizden Allah razı olsun” dedi.

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