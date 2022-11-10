Erzurum, Dünya Okullar Kış Spor Oyunları'na ev sahipliği yapacak

Dünya Okullar Kış Spor Oyunları (WINTER GYMNASIADE), 11-19 Şubat 2023 tarihleri arasında Erzurum'da yapılacak. Organizasyon hazırlıkları kapsamında 8 kış spor dalının Uluslararası federasyon yetkilileri ve Uluslararası Kayak Sporları Komite Başkanları, Erzurum'a gelerek incelemelerde bulundu.

Dünya Okullar Kış Spor Oyunları kapsamında Alp Disiplini, Kuzey Disiplini, Snowboard, Buz Hokeyi, Buz Pateni, Curling, Kayaklı Orientering ve Biatlon spor dallarında müsabakalar yapılacak. Uluslararası Teknik Komite Başkanları ve Okul Sporları Federasyonu'nun koordinesinde Türkiye'nin kayak, oryantiring, buz hokeyi, curling ve buz pateni federasyon temsilcileri yarış yerlerinde incelemelerde bulunurken, Konaklı, Kandilli ve Palandöken pistleri bu anlamda görücüye çıktı. Buralarda bulunan kayak spor tesisleri, tek tek yetkililerce incelenirken, yapılacaklar belirleniyor, notlar alınıyor.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu Spor Direktörü Josip Kosutic, WINTER GYMNASIADE yarışmalarının Erzurum'da yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kosutic, Türkiye'nin en önemli kayak merkezleri arasında yer alan Erzurum-Palandöken'in önceki yıllarda da önemli uluslararası yarışmalara ev sahipliği yaptığını belirterek, “Erzurum'da çok deneyimli, tecrübeli bir ekibi karşımızda bulduk. Bu durum işlerimiz daha da kolaylaştıracak” dedi.

Öte yandan oyunlara çeşitli ülkelerden yaklaşık 2 bin sporcunun katılması bekleniyor.