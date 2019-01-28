Erzurum Eğitim-Bir-Sen genişletilmiş il divan toplantısı yapıldı

Genel Merkez Başkan yardımcısı Ramazan Çakırcı'nın da katıldığı toplantıda Şube Başkanları Hüsrev Yaşa ve Mustafa Karataş toplantıya katılan üyelere selamlama konuşması yaptılar.

1 Nolu Şube Başkanı Hüsrev Yaşa, yaptığı konuşmada Eğitim-Bir-Sen olarak her zaman Hakkın ve haklının yanında durduklarını ifade etti. Yaşa, KYK çalışanlarının mevcut durumlarının çözüme kavuşturulması gerektiği ve özellikle Promosyon Kargaşasının çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş ise Türkiye de temiz sendikacılık yapmanın adresi olduklarını, sendikacılık altında adeta takım taraftarlığı anlayışıyla sendika yapanların olduğunu, yalanın birinin bin para olduğunu, iş üretemeyenlerin iftira üreterek kazanımlarına sahip çıkacak kadar yüzsüzlük yapıldığını söyledi. Karataş, bazı kazanımları hatırlatarak bunların yıllardır sorun olarak devam etmesine rağmen yetkili olanların bu süreçte dillerini yuttuklarını, kendilerinin yetki aldıktan sonra bu sorunların bir bir çözüldüğünü ifade etti.

Selamlama konuşmalarının ardından Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, yaptığı konuşmada Sendika olarak sadece Türkiye'yle sınırlı bir sendikacılık yapmadıklarını ifade ederek “Evet biz öncelikle Çalışanlarımızın ekonomik, sosyal ve hukuki haklarının kazanıma dönüşmesi mücadelesini veriyoruz ve vereceğiz. Ama biz dünya ile de ilgileneceğiz ve ilgileniyoruz” dedi.

Çakırcı, konuşmasını şöyle sürdürdü; “2007 yılında ve sonrasında Darbelere hayır Mitingleri ile nasıl ülkemizin demokrasisine sahip çıktıysak bugün de Venezüella da halkın iradesini yanında yer alarak oradaki demokrasiye ülkemizden sesimizi yükselterek sahip çıkıyoruz ve darbecileri ,onlarla iş tutanları kınıyoruz. Halkın seçtiği Nicolas Maduro nun yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.”

Çakırcı, KYK çalışanlarını durumunun netlik kazanmasını ve mağduriyetlerin oluşmaması gerektiğini, Yönetici Atama Yönetmeliğinin eksikleriyle birlikte kazanılmış hakların korunması açısından doğru olduğunu, 2023 Vizyon Belgesinin ana maddelerini memnun edici olduğunu ama aralarını doğru bir şekilde doldurulması gerektiğini söyledi.

Birçok konuda sendika olarak raporlar hazırlayarak Bakanlıkla paylaştıklarını hatırlatan Çakırcı, sözleşmeliliğin kaldırılması gerektiğini ve çalışanların tamamının kadroya geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı daha sonra soru ve cevap bölümüyle devam etti.