Erzurum Eğitim-Bir-Sen'den eğitim öğretime destek

Her eğitim-öğretim yılının ilköğretim haftası içerisinde ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenen birleştirilmiş sınıf öğrencilerinin okuduğu bir okula destek veren Eğitim-Bir-Sen, bu yıl Şenkaya ilçesine bağlı Dolunay köy ilkokulunda okuyan öğrencilere; okul çantası içerisinde kırtasiye ürünleriyle birlikte, öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanabilmesi için okuma setleri hediye etti.

Sendika Başkanı Mustafa Karataş, “Konu eğitim öğretim olunca tüm imkanlarımızı seferber etmeyi bir ödevimiz olarak görüyoruz dedi. Geleceğimizin teminatı ve yarınlarımızın umudu olan öğrencilerimize bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız bu ülkeye bırakacağımız en değerli miraslarımız olacak” dedi.

Okul Müdürü Ercan Bayındır ise Şenkaya'nın en uzak köyüne böylesine anlamlı bir katkı için müteşekkir olduklarını ifade ederek, Eğitim-Bir-Sen sendikasını takip ettiklerini, öğrencilere sağladıkları desteklerin çok anlamlı olduğunu, kendilerinin de bu güzel katkılardan memnun olduklarını ifade etti.

Bayırdır, ayrıca bu yıl kendi okullarına bu yardımın yapılmasından son derece mutlu ve memnun olduklarını söyleyerek, Memur-Sen İl Temsilcisi, Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube başkanı Mustafa Karataş'la birlikte İlçe başkanı Erdinç Taşkın ve il yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.