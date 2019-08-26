Erzurum ehramına uluslararası ilgi

Erzurum'un 9. Coğrafi işaretli ürünü olan ehramın ünü ülke sınırlarını aştı. Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği, ehramdan birbirinden güzel ve estetik giyim, çanta, cüzdan, hediyelik eşya ve ev aksesuarları ortaya çıkarıyor. Erzurum'un Aziziye ilçesindeki üretim atölyesinin yanı sıra www.erzurumehram.com adlı internet sitesi üzerinden de ehramdan üretilen giyim ve aksesuarlar satışa çıkınca ünü Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası boyuta taşındı ve Japon çiftin dikkatini çekti.

Bayan Kumi Kubota ve eşi Kiji Kubota web sitesi üzerinden inceledikleri ehram ürünlerini yakından görmek için aylar öncesinden Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk Ve Dayanışma Derneği Başkanı Emekli Öğretmen Hülya Saltuklu ile telefonla iletişime geçtiler. Derneği ve üretim atölyesini ziyaret etmek istediklerini ifade eden Japon Kubota çifti, Saltuklu'dan olumlu cevap alınca Erzurum'a geldiler.

Kubota çiftini Erzurum misafirperverliği ile karşılayan Saltuklu, Uzakdoğulu misafirleriyle yakından ilgilendi. Erzurum'a gelerek coğrafi işareti alınmış Erzurum ehram dokuma kumaşını ve ehram tasarımlarını yerinde inceleyen Kubota çifti, Japon halkının Türk el sanatlarına özel ilgi duyduklarını ifade ettiler. Ehram kumaşını ve işlenen ürünleri titizlikle inceleyen çift, Erzurum ehramının doğal ve eşsiz bir el yapımı dokuma kumaşı olması nedeniyle dikkatlerini çektiğini ve bu nedenle www.erzurumehram.com adresini inceleyerek ehram dokumasını ve tasarımlarını olağan üstü buldukları için Erzurum'a geldiklerini belirttiler.

Ehram dokumayı aşamalarıyla yakından izleyen Japon misafirler, değişik renkli ve orijinal desenlerden oluşan ehramları aldılar. Kubota çifti ehramın Erzurumla sınırlı kalmamasını ve dünyaya tanıtılması gerektiğini söylediler.

Bayan Kumi Kubota, 2013 yılından bu yana genellikle doğal maddelerden, geleneksel tekstil ürünlerinden yapılmış olan el yapımı ürünlerden tasarımlar yaparak el sanatları ile ilgili Japonya'da altı, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir sergi açtığını belirtti.

Bayan Kubota, aldıkları ehram kumaşlarıyla 2019 yılı sonunda Japonya'da açacakları sergide ehram dokuma kumaşını da teşhir edeceklerini söyledi. Katılacakları serginin fotoğraflarını de dernekle paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Hülya Saltuklu da, kendilerini Erzurum'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ehram için büyük emekler verdiklerini kaydeden Saltuklu, “Bugün geldiğimiz noktada ünü ülkemiz sınırlarını da aşarak Uzakdoğu ülkesi olan Japonya'ya kadar ulaştı. Bugüne kadar verdiğimiz emeklerin ve özverili çalışmaların karşılığı olarak, inşallah bir Dünya markası olacağı günleri de göreceğiz.” dedi.

Japon misafirler ise, Türk misafirperverliğini yakından gördüklerinin altını çizdi ve teşekkür ederek ayrıldılar.