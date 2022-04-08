Erzurum Emniyet Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından suç ve suçlarla mücadele de aktif rol oynamak üzere Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine (YUNUS) 6 adet motosiklet, suçun aydınlatılmasında Olay Yeri İnceleme Birimleri tarafından kullanılan araç içindeki kitlerin ve materyallerin zarar görmemesi amacıyla dizayn edilmiş 6 adet Donanımlı Olay Yeri İnceleme Aracı, bomba müdahale ve inceleme esnasında Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliği tarafından kullanılan ekip ve ekipmanların muhafazası için 1 adet özel dizaynlı Bomba Müdahale Aracı, bomba arama köpeklerinin, hayvan koruma hakları göz önüne alınarak ve güvenli bir şekilde nakil edilmesi amacıyla özel dizayn edilmiş 1 adet Bomba Dedektör Köpek Nakil Aracı, araç filosuna kazandırıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlar ile mücadelede kolluk birimlerinin kanunun kendisine tanıdığı yetki ve sorumluluk çerçevesinde sahip olduğu imkanları kullanarak suçun oluşmadan önlenmesi en önemli görevlerinden biridir. Ancak suçun oluşması ile birlikte olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması da bir o kadar önem arz etmektedir. Bu nedenle Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğümüz ve bünyesindeki Bomba İmha ve İnceleme Büro Amirliğimiz devreye girerek birçok olayın aydınlatılmasında aktif rol oynamaktadır” denildi.