İhlas Haber Ajansı

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Erzurum Emniyeti'nden “El Ele Güvenli Geleceğe” etkinliği

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından “El Ele Güvenli Geleceğe” etkinliği düzenlendi.


Erzurum Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde kurulan iki farklı stantta üniversite öğrencilerine yönelik “Terör, terör örgütlerinin faaliyetleri, eleman kazanma yöntemleri vb.” konularda soru cevap şeklinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.


Erzurum'da bulunan iki üniversitede eğitim gören yaklaşık 7 bin 500 öğrenciye ulaşıldı, öğrencilerle kurulan samimi diyaloglar neticesinde olumlu geri dönüşler alınarak verimli bir etkinlik gerçekleştirildi.

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