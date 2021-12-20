Erzurum emniyetinden uyuşturucu denetimi

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi, aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde ilk ve ortaokullarda, liselerde, okul çevrelerinde yer alan umuma açık yerler ile kafe, internet ve oyun salonlarında, kıraathanelerde, metruk binalar ile çevrelerinde güvenli okul ve metruk binalarda polis ekipleri tarafından denetim uygulamaları yapıldı.

104 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 245 metruk bina, 24 okul ve çevreleri kontrol edilerek, 320 şahıs ve 41 araç sorgulandı. Yapılan çalışmalarda aranan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.