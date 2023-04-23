Erzurum faydalı modelde ilk 10 il içinde

Erzurum'un 2022 yılı faydalı model başvuru sayısı 5 bin 502 başvurunun gerçekleştiği ülke toplamında yüzde 2.61'lik oran gösterdi. Ülkede en yüksek sayıda faydalı model başvurusunun yapıldığı ilk on il, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Kocaeli, Gaziantep, Antalya ve Erzurum olarak sıralandı.

Türkpatent Verileri

TÜRKPATENT verilerine göre Erzurum faydalı model başvurusu iller sıralamasında 2015 yılında 27, 2016'da 32, 2017 yılında 29, 2018 yılında 15, 2019 yılında 30, 2020 yılında 27, 2021 yılında 23, 2022 yılında ise 144 başvuru ile 10'uncu sırayı aldı.

Faydalı Model Tescili

TÜRKPATENT 2022 yılında faydalı model tescil belgesi almış illerin tescil sayılarına göre sıralanması verilerine göre Erzurum tescil edilen faydalı model sayısı bakımından 5 faydalı model tescili ile 27'inci sırada yer buldu. Faydalı Model tescilinin en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Kayseri, Kocaeli, Antalya, Manisa, Gaziantep, Denizli, Sakarya, Adana, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Balıkesir, Samsun, Burdur, Karaman, Düzce, Aydın, Hatay, Malatya, Muğla, Kahramanmaraş, Çanakkale, Bilecik, Nevşehir, Ordu, Sivas, Şırnak, Isparta, Trabzon, Adıyaman, Afyon, Erzurum olarak açıklandı

Erzurum 2015 - 2022 Verileri

Erzurum faydalı model başvurusu iller sıralamasında 2015 yılında 22, 2016'da 25, 2017 yılında 31, 2018 yılında 16, 2019 yılında 20, 2020 yılında 20, 2021 yılında 23, 2022 yılında ise 5 faydalı model tescili ile 27'inci sırayı aldı.

Erzurum 2023 Verileri

Erzurum'dan bu yılın ilk iki ayında 1 faydalı model başvurusu yapıldı. Dönemde KUDAKA İstatistik Bölgesinden 3, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinden 24, Doğu Anadolu Bölgesinden 30 başvuru yapıldı. Erzurum'un bölge toplamındaki payı yüzde 3 oldu.