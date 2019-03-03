Erzurum Faydalı Model'de sıra atladı

Erzurum Markada 42, Patentte 19, Faydalı model başvurusunda ise 2017 yılı sıralamasını geride bırakarak 15'inci sıraya yükseldi.

Erzurum Markada 42, Patentte 19, Faydalı model başvurusunda ise 2017 yılı sıralamasını geride bırakarak 15'inci sıraya yükseldi.

TÜRKPATENT 2018

Erzurum 2018 yılında 186 marka başvurusu ile Türkiye illeri sıralamasında 42'inci, 145 markasıyla tescil edilen marka sayısı bakımından ise 40'ıncı sırayı aldı. Erzurum'un 2018 yılında TÜRKPATENT tarafından tescil edilen marka sayısı ülke toplamında yüzde 0.17'lik oran gösterdi.

ERZURUM BAŞVURUDA 42'İNCİ

Türkiye'de en fazla sayıda marka başvurusunun yapıldığı 42 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Mersin, Kayseri, Denizli, Muğla, Eskişehir, Hatay, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Çanakkale, Malatya, Afyonkarahisar, Ordu, Rize, Isparta, Elazığ, Kütahya, Edirne, Nevşehir, Düzce, Sivas, Çorum, Yalova, Bolu, Erzurum olarak sıralandı.

ERZURUM TESCİLDE 40'INCI İL

Erzurum tescil edilmiş marka sayısı yüksekliği bakımından iller sıralamasında 40'ıncı oldu. Tescil edilen marka sayısının en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Denizli, Kayseri, Mersin, Muğla, Eskişehir, Hatay, Sakarya, Samsun, Balıkesir, Tekirdağ, Manisa, Aydın, Trabzon, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Mardin, Çanakkale, Malatya, Elazığ, Isparta, Ordu, Edirne, Rize, Kütahya, Çorum, Nevşehir, Karaman, Batman, Düzce ve Erzurum olarak bildirildi.

ERZURUM OCAK 2019

TÜRKPATENT 2019 yılı verilerine göre, Erzurum'dan ocak ayında 15 marka başvurusu yapıldı. Dönemde KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 19, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 26, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden ise toplam 80 marka başvurusu kaydedildi. Erzurum'un ocak ayı başvuru sayısı bölge toplamında yüzde 18.75'lik pay oluşturdu.

BÖLGE İLLERİ DAĞILIMI

Verilere göre ocak 2019 döneminde, Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan Ağrı'dan 4, Bingöl'den 3, Bitlis'ten 2, Elazığ'dan 13, Erzincan'dan 3, Erzurum'dan 15, Kars'tan 1, Malatya'dan 23, Tunceli'den 1, Ardahan'dan 1, Iğdır'dan 1 marka başvurusu gerçekleşti. Hakkari ve Muş'tan ise marka başvurusu kaydedilmedi.

ERZURUM PATENT BAŞVURUSUNDA 19'UNCU SIRADA

Erzurum, 35 patent başvurusu ile Türkiye illeri sıralamasında en yüksek sayıda patent başvurusunun gerçekleştirildiği 19'uncu il oldu.En yüksek sayıda patent başvurusunun yapıldığı 20 il, İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, İzmir, Manisa, Konya, Sakarya, Gaziantep, Antalya, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ, Mersin, Adana, Denizli, Samsun, Şanlıurfa, Balıkesir, Erzurum Kahramanmaraş olarak açıklandı.

ERZURUM FAYDALI MODEL BAŞVURUSUNDA 15'İNCİ SIRAYA ÇIKTI

Erzurum 2018 yılında 21 Faydalı model başvurusu ile Türkiye illeri sıralamasında 15'inci sıraya yükseldi. TÜRKPATENT verilerine göre, en yüksek sayıda faydalı model başvurusunun yapıldığı 15 il, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Kocaeli, Antalya, Kayseri, Gaziantep, Manisa, Adana, Mersin, Denizli, Sakarya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Erzurum oldu.