Erzurum GSİM milli sporcularla video konferansta buluştu

Taşkesenligil, “Sizler Türkiye'nin olimpiyatlar yolundaki dünya markasısınız. Onun için sizin adınıza seferber olduk” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde video konferans görüşmeleri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilçe ve şube müdürleri ile görüşme yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, bu kez de olimpiyat havuzundaki olimpik sporcularla video konferans yaptı. Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de korona virüs (Covid-19) gibi bir illetle savaştığını ve bu illetten kurtulmak için yoğun mücadele verildiğini belirten Taşkesenligil, Türkiye'nin adeta dünya markası olan olimpiyat havuzundaki sporcuların son durumlarını öğrenmek ve evde nasıl çalışmalar yaptıkları hakkında bilgi almak için video konferans yaptıklarını söyledi. Taşkesenligil, korona virüs sürecinde ‘Evde Kal' sloganına uyan ve sporu evlerine sığdıran milli sporcuları tebrik ederek, “Sizler olimpiyat havuzunda bulunan ve Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kalan sporcular olduğunuz için sizlerle video konferans yapmayı uygun gördük” dedi.

Erzurum GSİM Spor Şube Müdürü Güngör Şenses ile TOHM Müdürü Murat Tanas'ın da katıldığı video konferansta İl Müdürü Taşkasenligil, olimpiyat havuzundaki sporcuların sorunlarını dinledi. Sıla Kara, Selenay Diler, Semiha Konuksever, Furkan Akar, Muhammet Çatal ve Faruk Kavaz gibi olimpik havuzdaki milli sporcular video konferans aracılığı ile görüşlerini belirtti. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Korona virüs(Covid-19) ile mücadele kapsamında milli sporcuların evde kalarak bireysel antrenmanlar yapmalarını takdirle karşıladıklarını ve kendilerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Taşkesenligil, “Evde kaldığımız süre içinde ben daha önce okumayı çok arzu ettiğim fakat fırsat bulamadığım kitapları bu sürede okuma şansı buldum. Sizlerde bireysel antrenmanlarınızın yanı sıra bol bol kitap okuyun. Şampiyonların hayat hikayelerini okuyun. Sporcu arkadaşlarınız ile online görüşmeler yapın. İnşallah 11 Mayıstan sonra antrenörlerimizi de online görüşmelerine dahil edeceğiz. Antrenörlerimiz sizlerle hep irtibatlı olacak” dedi.

“Evlere ödünç aletler vereceğiz”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, olimpiyat havuzunda bulunan milli sporculara evde kaldıkları sürece spor aletlerini ödünç olarak onlara verebileceklerinin de altını çizerek, “Evet biliyoruz bir çoğunuzun evinde gerekli olan spor aletleri bulunmuyor. Biz İnşallah sizlere ödünç olarak spor aletleri vereceğiz. Evlerinizde çalışacaksınız. Korona virüs süreci bitince de ödünç verdiğimiz aletleri sizlerden alarak teknik spor ve fitness salonlarımıza monta edeceğiz” diye konuştu.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Korona virüs sürecinde herkesin bir korku ve panik yaşadığını ve bu illetten olumsuz etkilendiğini belirterek, “Evet ülke olarak bizim de can kayıplarımız oldu. Ancak son gelişmelerde bizleri umutlandırıyor. Bir süre daha evde kalmaya devam edeceğiz. Evde kalın ama sporsuz kalmayın. Hastanelerde yoğun bakın ünitelerinde tavana bakmaktan ve solunum cihazına bağlanmaktansa evde kalın ve sağlığınızı tehlikeye atmayın. Siz evde spor yapın, ama ailelerinize de spor yaptırın. Bu krizi hep birlikte fırsata çevirelim” şeklinde konuştu.

“Stattan ve Atlama Kuleleri'nden milli marşımız yükselecek”

15 Mayısta başlayacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası'na da değinen GSİM Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Online olarak spor bilgi yarışması düzenleyeceğiz. Milli sporcularımız bilgilerini yarıştıracak. Dereceye girenlere ödüllerimiz olacak. Ayrıca Kazım Karabekir Stadı ve Atlama Kulelerinde İstiklal Marşımız okunacak ve tüm şehrimiz duyacak. Havai fişek gösterilerimiz olacak. Son olarak olimpiyat havuzundaki sporcularımıza şunu diyoruz. Çok çalışın. Evde spor yapın ve spor yaptırın” dedi.