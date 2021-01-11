Erzurum GSİM'e Curling teşekkürü

Dr. Kenan Şebin, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'e pandemi sürecinde personeliyle birlikte curling salonunu 24 saat süreyle açık bulundurmasından dolayı teşekkür etti.

Dr. Kenan Şebin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'i ziyaret etti. Şebin, pandemi sürecine rağmen ulusal anlamda faaliyetleri devam ettirdiklerini ve ligler organize ettiklerini belirtti. Şebin, bu zorlu ve sıkıntılı süreçte Erzurum GSİM'nin hep kendilerinin yanında olduğunu söyleyerek, “İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil ve personel tesisi 24 saat süreyle açık tuttu. Sağlık açısından her türlü tedbiri aldılar. Bizim de işlerimizi kolaylaştırdılar. İl Müdürümüz Fuat beye ve personeline teşekkür ediyoruz” dedi.

Nazik ziyaretleri için Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin ve yönetimine teşekkür eden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligi, “Olimpiyat şehri olan ve buz sporlarının başkenti Erzurum'da hiçbir spor branşında ayrım yapmaksınız çalışıyoruz. Curling Federasyonumuz ve onun bünyesindeki sporcularımız da uluslararası arenada göğsümüzü kabartan derecelere imza attılar. Federasyon Başkanımız Prof. Dr. Kenan Şebin nezdinde tüm sporcuları tebrik ediyoruz” dedi.

Ziyarette Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'e teşekkür plaketi takdim etti.