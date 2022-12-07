Erzurum güne karla uyandı

Erzurum'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezinde hafif, yüksek kesimlerde ise bir süre yoğun şekilde etkisini gösterdi. Kent merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, Palandöken'in zirvesi de beyaz örtüyle kaplandı. Bulutlu ve soğuk havanın ardından başlayan kar, aralıklarla şiddetini artırarak sürdü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelerde, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Erzurum'un merkezi ile güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayının görüleceği belirtildi.