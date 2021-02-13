Erzurum hava ulaşımında pozitif seyir

Salgın sebebiyle düşüş gösteren dış hat seferleri artışa geçti. Havalimanı trafiğinde dış hat uçak seferi sayısı yüzde 33, dış hat yolcu sayısı yüzde 89, dış hat ticari uçak sefer sayısı yüzde 57 oranında artış kaydetti

Ocak Ayı Erzurum Verileri

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılı Ocak dönemi Erzurum Havalimanı kesin olmayan verilerini paylaştı. Bu yılın ayında, Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 448, dış hatlarda 20, toplamda ise 468 olarak kaydedildi. 2020 yılının aynı dönemine göre iç hat sefer sayısı yüzde 4, dış hat uçak seferi sayısı yüzde 33, toplam uçuş sayısı ise yüzde 5 oranında arttı.

Ocak Ayı Yolcu Verileri

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanı bu yılın Ocak ayında 58 bin 72 yolcuya hizmet verdi. Erzurum Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 56 bin 331 iç hat, bin 741 de dış hat yolcusu yararlandı. Havalimanından yararlanan dış hat yolcu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 89 oranında artış kaydetti.

Ocak Ayı Ticari Uçak Verileri

DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanında 2020 yılının Ocak ayında 389 ticari uçak seferi gerçekleşti. Ticari uçak seferlerinin 11'i dış hat, 378'i de iç hat üzerinden kaydedildi. Dış hatlar üzerinden gerçekleştirilen ticari uçak seferi sayısı 2020 yılı Ocak ayına göre yüzde 57 oranında artış kaydetti.

Erzurum Havalimanı Taşınan Yük

Erzurum havalimanından taşınan dış hat yük toplamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında düşüş gösterdi. DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum hava limanından iç hatlarda 545, dış hatlarda 35 ton olmak üzere toplam 580 ton yük taşındı. Dış hatlar yük ağırlığı 2020 yılı ocak dönemine göre yüzde 133 oranında arttı.

Dhmi Ocak 2021 Verileri Açıklandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, direkt transit yolcular ile birlikte toplam 5 milyon 227 bin 452 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Ocak ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre, havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 40 bin 55, dış hatlarda 19 bin 772'ye ulaştığı Ocak ayında üst geçişler ile birlikte toplam 73 bin 734 uçak trafiği gerçekleşti. Bu ayda, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 366 bin 34, dış hat yolcu trafiği 1 milyon 858 bin 312 olurken, söz konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 5 milyon 227 bin 452 yolcuya hizmet verildi. İstatistiğe göre, havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; Ocak ayında iç hatlarda 36 bin 715 ton, dış hatlarda 150 bin 426 ton, toplamda ise 187 bin 141 ton olarak gerçekleşti.

İstanbul Havalimanında Ocak ayında 1 milyon 681 bin 732 yolcuya hizmet verildi

DHMİ verilerine göre, İstanbul Havalimanında ocak ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 3 bin 692, dış hatlarda 11 bin 382 olmak üzere toplamda 15 bin 74'e ulaştı. Bu havalimanında Ocak ayında iç hatlarda 423 bin 107, dış hatlarda 1 milyon 258 bin 625 olmak üzere toplamda 1 milyon 681 bin 732 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanında da Ocak ayında 2 bin 832 uçak trafiği oldu. Böylece, bu iki havalimanında toplam 17 bin 906 uçak trafiği gerçekleşti.