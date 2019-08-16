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Erzurum Havalimanı 7 ayda 614 bin 436 yolcuyu ağırladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2019 yılı Ocak-Temmuz dönemi Erzurum Havalimanı kesin olmayan verilerini paylaştı.


Erzurum Havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 4 bin 207, dış hatlarda 116, toplamda ise 4 bin 323 olarak kaydedildi. Erzurum Havalimanında dış hatlar uçak trafiği bir önceki yıla göre yüzde 28 oranında düşüş gösterdi.


YOLCU VERİLERİ


Erzurum Havalimanı bu yılın ocak-temmuz ayları kapsamında 614 bin 436 yolcuyu ağırladı. Havalimanından iniş ve biniş trafiği kapsamında 609 bin 528 iç hat, 4 bin 908 de dış hat yolcusu yararlandı. 2018 yılının ocak - temmuz döneminde Erzurum hava limanı 851 bin 328 iç hat, 7 bin 634 de dış hat olmak üzere toplamda 851 bin 328 yolcuyu konuk etmişti.


TİCARİ UÇAK VERİLERİ


DHMİ verilerine göre, Erzurum Havalimanında 2019 yılının ocak - temmuz ayları döneminde 4 bin 746 ticari uçak seferi gerçekleşti. Ticari uçak seferlerinin 134'ü dış hat, 4 bin 612'si de iç hat üzerinden kaydedildi.2018 yılının aynı döneminde hava limanında 6 bin 58 iç hat 125 de dış hat olarak toplam 6 bin 184 ticari uçak seferi gerçekleştirilmişti.


ERZURUM HAVALİMANI TAŞINAN YÜK


DHMİ Genel Müdürlüğü verilerine göre Erzurum hava limanından iç hatlarda 4 bin 612, dış hatlarda 134 ton olmak üzere toplam 4 bin 746 ton yük taşındı. 2018 yılının ocak-temmuz ayları toplamında Erzurum Havalimanından 6 bin 58 ton iç hat, 125 ton da dış hat üzerinden olarak toplamda kargo, posta ve bagajı kapsayan 6 bin 184 ton yük taşınmıştı.

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