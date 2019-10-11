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Erzurum Havalimanı'nda Eylül Ayında 82 bin 51 yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Eylül ayı havalimanı istatistiklerine göre; eylül ayında Erzurum Havalimanı iç hat yolcu trafiği 81.

353, dış hat yolcu trafiği 698, toplam yolcu trafiği ise 82.051 oldu.


2019 yılı Eylül ayında Erzurum Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 556, dış hatlar uçak trafiği 9 olmak üzere, toplam uçak trafiği 565 olarak gerçekleşti.


2019 yılı Eylül ayında Erzurum Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 658 ton oldu.


9 Aylık Gerçekleşmeler


Erzurum Havalimanı 2019 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla hizmet verilen yolcu sayısı 779 bin 782, uçak trafiği 5 bin 455, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6 bin 180 ton olarak gerçekleşti.

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