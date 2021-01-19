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Erzurum Havalimanı'nda karla mücadele

Erzurum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum Havalimanında uçakların sorunsuz bir şekilde iniş ve kalkış yapmalarını sağlamak için kar ve buzla mücadele sürüyor.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Erzurum Havalimanında uçakların sorunsuz bir şekilde iniş ve kalkış yapmalarını sağlamak için kar ve buzla mücadele sürüyor.


Ağır kış şartlarının yaşandığı Erzurum'da uçakların rahat iniş ve kalkıy yapmalarını sağlamak için Erzurum Havalimanında Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) 30 uzman personelden oluşan karla mücadele ekibi, 19 ileri teknoloji aracı ve 67,9 ton de-icing (buz önleyici/çözücü) sıvı malzeme ile kar temizleme ve buzlanmaya karşı 7/24 görev başında.

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