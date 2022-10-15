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Erzurum Havalimanı'nda yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Erzurum Havalimanı’nda gece yarısında yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Erzurum Havalimanı'nda gece yarısında yapılan yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.


Edinilen bilgiye göre, Erzurum Havalimanı'nda gece saatlerinde vuku bulabilecek yangınlara müdahale edecek ekiplere farkındalık oluşturmak amacıyla, DHMİ Uçak Kaza Kırım Kurtarma ve Yangınla Mücadele Yönergesi gereği yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


ARFF ateşli yangın tatbikatına kamu kurum ve kuruluşları da destek verdi. Senaryo gereği yangına müdahale eden ekipler, bir taraftan da yaralılara müdahale ettiler.

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