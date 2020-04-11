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Erzurum hayalet şehre döndü

Erzurum’da Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Erzurum'da Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.


İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Erzurum genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından kent genelinde farklı noktalarda kontroller gerçekleştirdi.


Her gün binlerce kişinin alışveriş için akın ettiği Cumhuriyet Caddesi'nin etrafı ise bariyerlerle kaplandı. Öte yandan Erzurum - Ağrı ve Erzurum - Erzincan kara yolları da sessizliğe büründü.

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