Erzurum ihracatta 4 kıtada

Erzurum'dan Haziran 2021 döneminde 18, yılın ilk 6 ayında ise 41 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Erzurum'dan 11 ülkeye yapılan ihracat değeri artarken, 17 ülkeyle yapılan ihracat değerinde düşüş görüldü. En yüksek değerde ihracat ABD'ye yapılırken, bu ülkeyi ihracat değeri yüksekliği kaydında Gürcistan, Kamerun, Azerbaycan ve Katar izledi.

Ülke ihracat payları

İlk 6 ayda Erzurum'un ihracat değeri toplamında en fazla pay edinen ülke ABD oldu. İl ihracat değeri içinde ülke payları ABD bazında yüzde 25,82, Gürcistan bazında yüzde 20,03, Kamerun bazında yüzde 15,21, Azerbaycan ölçeğinde yüzde 9,26, Irak ölçeğinde yüzde 5,26, Katar ölçeğinde yüzde 5,69, Suriye bazında ise yüzde 3,74 oldu.

TİM Haziran Ayı Verileri

Erzurum'dan Haziran ayında 18, bu yılın Ocak - Haziran döneminde ise 41 ülkeyle ihracat yapıldı. İlden Amerika Kıtasından ABD; Avrupa Kıtasından Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Fransa. Gürcistan, Hollanda, İsveç, Kosova, Macaristan, Malta, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Sırbistan, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cum.; Afrika Kıtasından Fas, Gambiya, Gana, Kamerun, Libya, Mısır, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali; Asya Kıtasından BAE, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Suriye, Umman, Ürdün, Yemen, Suriye ile ihracat gerçekleştirildi.

11 Ülke İhracatında Artış

Bu yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek oranda ihracatın arttığı ülke Kamerun oldu, bu ülkeyi Nijerya izledi. 6 aylık bazda ihracat değeri artışı Kamerun'la yüzde 8933, Nijerya ile yüzde 643.1, Fransa ile yüzde 535.7, Katar'la yüzde 481,8, Arnavutluk ile yüzde 319,3, Kuveyt ile yüzde 129.2, Gürcistan ile yüzde 77,1, ABD ile yüzde 67,8, KKTC ile yüzde 60.4, Yemen7le yüzde 20.4, Bulgaristan ile de yüzde 3.7 olarak değerlendirildi.

17 Ülke İhracatında Düşüş

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre; 6 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre 17 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş kaydedildi. Düşüş oranları Rusya ile yüzde 59,1, Almanya ile yüzde 54,9, Irak ile yüzde 48,9, Sırbistan ile yüzde 75,8, Yunanistan ile yüzde 93,4, Ukrayna ile yüzde 83,6, Mısır ile yüzde 83,0, Fas ile yüzde 85,2, Somali ile yüzde 68,9, Macaristan ile yüzde 98.2, Kosova ile yüzde 48,4, Libya ile yüzde 95.3, Avusturya ile yüzde 92.8, Azerbaycan ile yüzde 5.4, Hollanda ile yüzde 20.3, Avusturya ile yüzde 32.8, Romanya ile yüzde 63.9, Belçika ile yüzde 93.7 oldu.

6 Aylık İhracat Değeri

TİM verilerine göre, Erzurum'dan bu yılın Ocak - Haziran döneminde 18 ülkeyle ihracat gerçekleştirildi. Dönemde Gürcistan'a 624 bin, ABD'ye 808 bin, Azerbaycan'a 183,3 bin, Irak'a 139,7 bin, Katar'a 296,5 bin, Ukrayna'ya 10,6 bin, Hollanda'ya 488.1 bin, Romanya'ya 97.,4 bin, Bulgaristan'a 27.6 bin, Almanya'ya 22.2 bin, Yemen'e 18.0 bin, BAE'ye 17.7 bin, Birleşik Krallık'a 10.3 bin, Suriye'ye 6.3 bin, Umman'a 4.6 bin, Bosna Hersek'e 4.3 bin, Sırbistan'a 3.7 bin, Belçika'ya 2.8 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ocak - Haziran Dönemi

6 aylık düzeyde ABD'ye 4,2 milyon, Kamerun'a 2.4 milyon, Gürcistan'a 3,2 milyon, Azerbaycan'a 1.5 milyon, Irak'a 860,9 bin, Suriye'ye 613,1 bin, Katar'a 931 bin, Fransa'ya 259.3 bin, Nijerya'ya 153.8 bin, Ürdün'e 147.6 bin, Almanya'ya 145,7 bin, Gana'ya 97.7 bin, Kuveyt'e 96.2 bin, Bulgaristan'a 103,8 bin, Ukrayna'ya 153,8 bin, Rusya'ya 62,1 bin, Mısır'a 56.5 bin, Gambiya'ya 46.0 bin, Malta'ya 37.3 bin, Kosova'ya 41.4 bin, İsveç'e 30,6 bin, Somali'ye 195.6 bin, Arnavutluk'a 22.5 bin, Birleşik Krallık'a 31,3 bin, Sırbistan'a 23,6 bin, Nijer'e 19.3 bin, KKTC'ye 19.0 bin. Fas'a 18.2 bin, BAE'ye 33,9 bin, İran'a 13.0 bin, Libya'ya 8.4 bin, Senegal'e 6.2 bin, Yunanistan'a 3.4 bin, Macaristan'a 0.6 bin, Avusturya'ya 0.97 bin, Hollanda'ya 488.1 bin, Romanya'ya 97.4 bin, Yemen'e 18.0 bin, Umman'a 4.6 bin, Bosna Hersek'e 4.3 bin, Belçika7ya 2.8 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.