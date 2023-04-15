Erzurum ihracatta vizyon büyüttü

Erzurum'dan bu yılın Şubat ayında 11, Ocak-Şubat ayları kapsamında ise 20 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. İlden dönemsel kayıtta 6 ülkeyle yapılan ihracatta artış, 5 ülkeyle yapılan ihracatta düşüş görüldü. Erzurum'dan ihracat yapılan ülke sayısı 17'den 20'ye yükseldi.

Erzurum'dan ihracat yapılan ülkeler

Erzurum'dan 4 kıtaya ihracat gerçekleştirildi. Erzurum'dan Mart ayında ihracat yapılan ülkeler; ABD, AHL Serbest Bölgesi, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Ekvator Ginesi, Fransa, Gürcistan, Irak, İsrail, Katar, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mauritius, Moldova, Özbekistan, Somali, Suriye olarak kaydedildi.

En Yüksek Değerde İhracat Yapılan Ülkeler

Erzurum'dan Mart ayında en yüksek değerde ihracat yapılan ülkeler Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Fransa ve Moldova olarak kaydedildi. Bu yılın Ocak - Mart ayları ölçeğinde ise en yüksek değerde ihracatın yapıldığı ülkeler Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Ekvator Ginesi ve Fransa olarak değerlendirildi

5 Ülkenin İl İhracatındaki Payı

DOSİAD analizlerinde, Mart ayı kaydında en fazla ihracat değerinin gerçekleştiği 5 ülkenin il toplam ihracatındaki payı; Gürcistan yüzde 37,66, Azerbaycan yüzde 22,42, Irak yüzde 15,26, Ekvator Ginesi yüzde 4,20, Fransa yüzde 3,70 olarak hesaplandı.

İhracat Değeri Artan Ülkeler

Ocak - Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, KKTC, AHL Serbest Bölgesi, ABD, Gürcistan, Azerbaycan ve Fransa ile yapılan ihracat değeri artış kaydetti. İhracat değerindeki artış oranı ise AHL Serbest Bölgesi yüzde 232, ABD yüzde 55.8, Gürcistan yüzde 39,8, Azerbaycan yüzde 30,7, KKTC yüzde 712.8, Fransa yüzde 21.4 olarak gerçekleşti.

İhracat Değeri Düşen Ülkeler

Ocak - Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre İsrail, Almanya, Irak, Somali ve Katar ile yapılan ihracatta düşüş değerlendirildi. En fazla tutarda ihracat değeri düşüşü yüzde 99,2 ile Katar ile yapılan ihracatta tespit edildi. Düşüş oranı Somali bazında yüzde 61, Irak bazında yüzde 59.8, İsrail bazında yüzde 34.4, Almanya kaydında ise yüzde 23 oldu.

Mart Ayı İhracat Verileri Ülkeye İhracat

Erzurum'dan Mart ayında 11 ülkeye ihracat yapıldı. Dönemde kaydedilen ihracat değerleri; Azerbaycan 346,20, Gürcistan 272,67, Irak 209,36, Fransa 59,82, Moldova 50,48, Suriye 32,41, Almanya 20,36, ABD 9,93, Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 7,06, Avusturya 3,25, Somali 3,25 bin dolar olarak gerçekleşti.

3 Ayda 20 Ülkeye İhracat

3 ayda en fazla değerde ihracatın yapıldığı ülke 1.3 milyon dolar ile Gürcistan oldu. Dönemde ülkeler bazında belirlenen ihracat değerleri; Azerbaycan 805,50, Irak 548,44, Ekvator Ginesi 151,99, Fransa 133,38, AHL Serbest Bölgesi 102,11, Moldova 94,82, Almanya 79,22, Suriye 67,62, Özbekistan 67,40, Bahreyn 45,45, BAE 37,01, Somali 34,26, Kazakistan 22,40, İsrail 17,10, Kuzey Kıbrıs Türk Cum. 10,80, ABD 9,93, Avusturya 4,41, Mauritius 3,54, Katar 2,71 bin dolar oldu.

Türkiye'den ABD'ye Yılın İlk Çeyreğinde 3 Milyar Dolarlık İhracat

Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 965 milyon 84 bin dolar oldu. Türkiye'nin ihracatı, Ocak-Mart 2023'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 61 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ABD, yılın 3 ayında Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke oldu. ABD'ye ihracat, yılın ilk 3 ayında 2 milyar 965 milyon 84 bin dolar olarak gerçekleşti. ABD'nin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay ise yüzde 5,46 olarak belirlendi.

ABD'ye bu dönemde en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapıldı. İlk çeyrekte ABD'ye 278,5 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri dış satımı gerçekleştirildi.

Yılın ilk 3 ayında Türkiye'nin 68 kentinden dış satımın olduğu ABD'ye en fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, sırasıyla İzmir, Ankara, Gaziantep ve Bursa takip etti.

İstanbullu şirketler, ABD'ye yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 221,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirirken, İzmirli şirketlerin dış satımı 281,8 milyon dolar oldu.