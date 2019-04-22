Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binalarına taşındı

Sağlık Bakanlığı tarafından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında 2015 yılında yapımına başlanan Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü yeni idari binalarının yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başladı.
Vatandaşlara daha modern bir binada hizmet vermeye devam edecek olan Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, ''Üniversite Mahallesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çat Yolu Caddesi üzeri Yakutiye adresinde, 9 bin 706 metrekarelik kapalı alan ve 343 çalışanımız ile yeni hizmet binalarımızda siz değerli halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz.'' denildi.