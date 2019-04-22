Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binalarına taşındı

Vatandaşlara daha modern bir binada hizmet vermeye devam edecek olan Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, ''Üniversite Mahallesi Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı Çat Yolu Caddesi üzeri Yakutiye adresinde, 9 bin 706 metrekarelik kapalı alan ve 343 çalışanımız ile yeni hizmet binalarımızda siz değerli halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz.'' denildi.