Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir'den aşı uyarısı

Evleri gezerek aşı yapan sağlıkçıların karşılaştıkları bir olaya da dikkat çeken Bedir, “Erzurum'un her tarafında ev ev, kapı kapı geziyor arkadaşlarımız. Oturmak, aman sende demek en kolayı, biz şehri ve sizleri yeni dalgadan, yeni varyantlardan korumak istiyoruz. Bu gün bir gencimiz ekip arkadaşlarımıza ''Gençlere bir şey olmuyor, zaten bu hastalığın ölüm oranı yüzde 1-2'' demiş, aşısını yaptırmamış. Bu kardeşime şunu söylemek istiyorum, aşılardan sonra ölümler aşısız genç ve orta yaşlara kayıyor, bunu her gün TV'lerden görüyorsunuz. O yüzde 1-2 diye hafife aldığın hadise senin ya da sevdiklerinden birinin başına gelirse, başına gelen için artık yüzde 100 dür. Hiçbir şekilde ertelemeden en kısa sürede aşımızı olalım” dedi.