İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir'den sağlıkçılara moral ziyareti

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr.

Gürsel Bedir Erzurum Şehir Hastanesini ziyaret ederek meslektaşlarına moral verip moral aldı.


Şehir Hastanesinde Covid tedavisi gören sağlık çalışanlarını ziyaret edip onlara moral desteği vermeye çalıştıklarını ifade eden Bedir, “Entübe ettiği bir Covid hastasından sonra kendisi de virüse yakalanan ve çok ağır bir hastalık dönemi geçiren hekim arkadaşımızın iyileşmeye başlaması bizi çok mutlu etti. Hastalarımızla bire bir etkileşim halinde, onların ilaç, oksijen ve diğer tedavilerini veren hemşire kardeşlerimizin yataklarından doğrulmaya başlamaları ne güzel. Hayata yeniden tutunmanın güzelliği cümlelere sığmıyor. Sizlere, hepimize illa maske, illa mesafe, illa hijyen diyorlar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.