Erzurum ilçelerinde dere tanzimi ve sedde yapım çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Erzurum'a yaptığı yatırımlarla Erzurum'un mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Erzurum'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Dadaşlar diyarı Erzurum'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak Baraj, Gölet ve Sulama tesislerinin yanı sıra Islah çalışmalarıyla da taşkın riskini azaltmaya çalıştıklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Erzurum'da Taşkın riskini azaltmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda 2021 yılı başından beri; Erzurum İli Oltu İlçesi Dutlu ve Ünlükaya Mahallelerinde dere tanzimi ve sedde yapımı çalışmalarına, Şenkaya İlçesi Alıcık Mahallesi, Narman Araköy Mahallesi ve İspir İlçe Merkezi Çoruh Nehri kıyısında istifli taş tahkimatı yapımına ve Uzundere İlçesi Çaybaşı Mahallesinde rusubat temizlik işlerinin yapımına devam edilmektedir” dedi.

Yıldız, çalışmaların tamamlanması ile tarım arazilerinin ve yerleşim yerlerinin taşkın riskinin azaltılacağını söyledi.